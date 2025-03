All'Asp di Messina unità di riabilitazione per pazienti amputati

L'Uosd medicina riabilitativa per "pazienti amputati", afferente al Dipartimento attività socio sanitarie dell'Asp di Messina, diretta dal responsabile Roberto Trifirò specialista fisiatra, è indirizzata alle persone che a seguito di un evento traumatico (incidente stradale, sul lavoro, domestico, malattia arteriosa periferica quali l'aterosclerosi delle estremità che causa malattia ischemica, oncologica, metabolica (diabete), perdono un arto o parte di esso, in quanto vengono sottoposti ad amputazione. L'Unità Operativa, unica realtà nel suo genere sul territorio siciliano garantisce la continuità ospedale-territorio.

Nello specifico l'Asp, quale Azienda capofila ha redatto dei protocolli di intesa con le aziende Papardo, Irccs Neurolesi Bonino Pulejo e Policlinico di Messina, al fine di consentire al medico fisiatria dell'Asp di sottoporre a consulenza presso le unità operative ospedaliere i pazienti e di proporre loro il percorso riabilitativo più idoneo alla menomazione da trattare.

I pazienti proseguiranno le cure presso l'ambulatorio della cittadella della salute dell'Asp e verranno sottoposti alla riabilitazione in palestra, uso di terapia fisica strumentale per alleviare il dolore, prescrizione e addestramento dell'impianto di protesi dell'arto amputato e trattamento con robotica (caren), presso l'Ircss. L'attuale operatività della Uosd dell'Asp, consente di trattare 10 pazienti al giorno, suddivisi tra ambulatorio e domicilio, per un totale nel 2024 di circa 700 trattamenti. Per la Direzione strategica dell'Asp, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, "l'approccio multidisciplinare adottato non solo favorisce il trattamento e la riabilitazione dei pazienti, ma contribuisce anche a garantire un sistema di supporto adeguato alle loro esigenze specifiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA