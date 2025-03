Vanina vicequestore a Catania, progetto per altre 4 puntate

Tornerà su Mediaset la serie Tv 'Vanina - Un vicequestore a Catania' prodotta dalla Palamor, con quattro puntate di 100 minuti ciascuno, ispirata ai libri scritti da Cristina Cassar Scalia. E' quanto emerso dall'incontro, a Palazzo degli Elefanti, tra il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, e una delegazione della società di produzione. Il produttore esecutivo Palomar, Francesco Beltrame, l'organizzatore generale Giacomo Barbieri e il location manager Saverio Nicastro hanno presentato una proposta di progetto, condivisa anche con il direttore di produzione Alessandra Li Mandri, per la realizzazione nel capoluogo etneo di una seconda stagione della serie con protagonista Vanina, interpretata da Giusy Buscemi, dopo il successo su Canale 5 degli episodi girati a Catania in gran parte nell'estate del 2023. Il sindaco ha accolto con interesse le novità rappresentate dalla produzione e ha confermato anche per le prossime lavorazioni la fattiva disponibilità e collaborazione dell'amministrazione.

La Palomar prevede la realizzazione, a partire dalla prossima primavera, di quattro nuovi film di 100 minuti ispirati ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con riprese in location catanesi già "collaudate" e apprezzate, e altre inedite Il sindaco Trantino ha ringraziato la Palomar per avere scelto ancora una volta Catania: "Un ritorno in città che ci inorgoglisce - ha detto - perché tra l'altro conferma la capacità attrattiva della nostra meravigliosa città. Faremo del nostro meglio per assecondare il lavoro di una produzione capace di attenzionare e valorizzare culture e territori, come già dimostrato anche con la serie capolavoro sul commissario Montalbano".



