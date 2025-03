Pallanuoto: A1 donne; L'Ekipe pareggia ma è ancora prima

Ekipe Catania ancora in vetta alla classifica della A1 femminile di pallanuoto, nonostante il passaggio a vuoto di oggi, nel big-match contro Rapallo: un 9-9 casalingo difficile da digerire, anche se le avversarie sono terze in classifica enon per caso.

Liguri avanti 2-1 al termine del primo tempo, ma rossazzurre brave a reagire subito e a conquistare il secondo parziale per 4-2, ribaltando il punteggio a metà gara. Allungo delle padrone di casa con la terza frazione vinta 3-2 e quarto tempo a favore del Rapallo per 3-1. Dafne Bettini è stata la top scorer assoluta del match con quattro gol. "Ci resta un po' di amaro in bocca - sottolinea proprio Bettini - perchè volevamo i tre punti, soprattutto se si considera che giocavamo in casa. Oggi abbiamo iniziato un cammino molto importante che si concluderà il 29 marzo e nel quale ci aspettano la trasferta di Trieste e i quarti di finale di Champions League. Contro il Rapallo avremmo voluto i tre punti, ma di certo non ci buttiamo giù".

L'Ekipe Orizzonte tornerà in campo mercoledì 19 in casa della Pallanuoto Trieste, nel posticipo della sedicesima giornata di A1. Dopo appena tre giorni le etnee giocheranno in casa, alla piscina di Nesima (CT), l'andata dei quarti di finale di Champions League contro le ungheresi del Ferencvaros.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA