Incendio in appartamento a Palermo, residenti fatti evacuare

Un incendio è divampato per ore in un palazzo tra via Quintino Sella e via Gaetano Daita a Palermo. Mentre i vigili del fuoco stavano eseguendo la bonifica le fiamme sono divampate di nuovo nel tetto in legno. Sono in corso ancora le operazioni di spegnimento e la zona è ancora transennata da questa mattina. Nel corso dell'intervento un uomo di circa 80 anni è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari del 118.

Anche il presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si sono recati in via Quintino Sella. Il rogo sarebbe divampato in una dependance della casa in cui abitano il professore ed ex sottosegretario alla Salute, Elio Adelfio Cardinale, ex direttore dell'istituto di Radiologia del Policlinico palermitano ed ex preside di Medicina, e sua moglie, Annamaria Palma, magistrato andata in pensione lo scorso anno da Avvocato generale della Corte d'appello.

I residenti degli altri appartamenti sono stati evacuati dai pompieri e non ci sono feriti. Il rogo è stato domato e si sta procedendo a stabilirne le cause e la bonifica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA