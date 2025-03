Calcio: Palermo; Dionisi, con la Samp è mancata solo la vittoria

"I ragazzi non sono contenti del pareggio, ma queste prestazioni devono darci forza: non era facile giocare a Genova contro questa Sampdoria. Ora dobbiamo guardare avanti. Non dobbiamo abbassare la testa, ma allenarci con ancora più intensità". L'allenatore Alessio Dionisi commenta così il punto ottenuto dal Palermo sul campo della Sampdoria, nel ventinovesimo turno della serie B di calcio.

"Ci sono anche gli avversari - osserva il tecnico rosanero - e la Sampdoria è una squadra forte. Siamo passati in svantaggio per un nostro infortunio, ma la squadra è stata brava a reagire.

"Potevamo fare meglio negli ultimi quindici minuti - aggiunge - con qualche palla in più in area, non lo abbiamo fatto abbastanza. Peccato, abbiamo giocatori bravi nel gioco aereo.

Sono soddisfatto della prestazione, ci è mancata solo la vittoria". Il risultato è stato fortemente condizionato dall'erroraccio in avvio del portiere Audero, ma Dionisi lo assolve.

"Si può sbagliare, ma lui ha fatto comunque una grande partita, senza farsi condizionare. È un portiere di carattere.

Non possiamo condannarlo".



