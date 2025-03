8 marzo a Palermo, 'femminismo è antirazzista e antifascista'

"L'otto marzo non è la festa della donna, l'otto marzo è sciopero, l'otto marzo è politico. Il femminismo è politico, il nostro più che mai è antirazzista, antifascista, intersezionale!". La marea transfemminista invade le strade di Palermo in occasione dello sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo, di cura e dai consumi, indetto per il nono anno consecutivo dal movimento transfemminista "Non una di meno". Un messaggio che trova posto sullo striscione Lotto, Boicotto, Sciopero.

Tante le realtà che hanno co-costruito questa giornata di lotta: Disability Pride, Spazio Donna Zen, Arcigay Palermo , Palermo Pride , Collettivo Studentesco Scirocco, Officina del popolo , Flc Usb, Cgil , Radici del sindacato, Ballarò Buskers, Assemblea contro overtourism, Arci porco rosso. "Uno sciopero che ha radicalmente cambiato il significato e le modalità di intendere e celebrare questa giornata, lasciando spazio - spiegano gli organizzatori - alle rivendicazioni delle donne e di tutte le soggettività femminilizzate e marginalizzate". In via Ruggero Settimo è stata "sanzionata" la vetrina di Zara con un lancio di vernice rossa.

"Solo una donna su due lavora. Di quale occupazione femminile parli Meloni? Nel nostro Paese tra i 20 e i 64 anni lavora solo il 56,5% delle donne a fronte del 70,2% in media Ue. Il divario con gli uomini è di 19,5 punti, quasi il doppio della media Ue (10,3%)", dicono i partecipanti al corteo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA