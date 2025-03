San Domenico Palace Taormina riapre con 'The white lotus bar'

Il San Domenico Palace di Taormina apre la stagione 2025 con un twist tutto internazionale. Per celebrare la terza stagione di 'The white lotus' nasce all'interno dell'hotel del gruppo Foor seasons il nuovo 'The white lotus bar'. Dopo la prima stagione ambientata a Maui e la seconda a Taormina, questa collaborazione apre le porte a un luogo simbolo della città reso celebre dagli amanti del set-jetting grazie alla seconda stagione della fortunata serie che nella Perla dello Ionio ha trovato la sua ambientazione principale.

Grande protagonista della stagione è l'anima gastronomica e lo chef Massimo Mantarro promette di sorprendere ancora con il ristorante Principe Cerami, una stella Michelin, con una nuova carta che prevede la scelta delle portate, con una grande varietà di consistenze e sapori. E per aumentare l'utilizzo della materia prima nella sua freschezza lo chef ha deciso di cambiare i piatti ogni 10 giorni. "L'idea - spiega Mantarro - nasce dalla forte volontà di poter offrire ai clienti una materia prima in continua evoluzione e anche dal grande desiderio di lavorare continuamente con la brigata, stimolare la loro formazione, creatività e talento resta una priorità per creare un'esperienza unica" Il nuovo menu è un viaggio di ritorno all'essenziale. Oltre alle creazioni più rappresentative, 'Come un quadro di Arcimboldo' e 'Monte Etna', entrano nella carta 'Branzino carciofi in diverse consistenze', 'Maialino nero cime di rapa e primizie di stagione', 'Quaglia cavolo rosso, verza e arachidi' e 'Plin salsiccia, gamberi rossi, bietole'. Ogni piatto è sempre realizzato nel rispetto e cura degli elementi, attraverso la tecnologia 'Winnow' che controlla gli sprechi alimentari.

Protagonista non solo in cucina, ma anche come "padrone di casa", lo chef si prepara anche ad accogliere una firma dell'alta cucina internazionale: il 15 aprile Mantarro e Rodolfo Lavrador , executive chef del ristorante Cura al Four seasons Ritz Lisbona, metteranno in scena una cena a 4 mani aperta anche agli ospiti esterni. Per accogliere sempre più ospiti e viaggiatori, anche a tavola, quest'anno apre un nuovo ristorante, il Rosso al San Domenico Palace, per un viaggio nella cucina italiana mediterranea. Si accosta così ad Anciovi, il ristorante a bordo piscina dell'hotel, che porta in tavola le specialità di mare e piatti tipici della Sicilia



