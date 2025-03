Pallanuoto: A1; Ortigia-Telimar, derby per sognare l'Europa

Un derby sentitissimo, che mette di fronte l'ottava e la nona in classifica. Ortigia e Telimar Palermo si sfideranno domani a Siracusa, nella giornata numero 21 del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Una sfida tra squadre giovani e rinnovate che sperano ancora di centrare la qualificazione in Europa. Al momento, i biancoverdi sono ottavi con 23 punti, due in più dei palermitani. L'andata fu molto combattuta, l'Ortigia riuscì a espugnare la piscina di Terrasini con una bella prestazione, dopo una partita equilibrata e vinta anche grazie a un ottimo finale.

Coach e giocatori del club aretuseo hanno scelto di restare in silenzio, parla solo la presidente Roberta Marotta: "Mi auguro che per la partita contro il Telimar ci sia tanta gente in tribuna perché, domani più che mai, i nostri ragazzi avranno bisogno di sentire tutto il sostegno e il calore del nostro pubblico. Pertanto, rivolgo l'invito ai tifosi siracusani a partecipare al derby e ad assistere ad un sano pomeriggio di sport".

"Questo è un campionato difficile - sottolinea Francesco Paolo Lo Cascio, capitano e centroboa del club palermitano - perché le squadre di media bassa classifica sono più o meno allo stesso livello. L'Ortigia, che affronteremo domani, è l'eccezione, perché è vero che si trova a sole due lunghezze da noi, ma è pur vero che, come roster, è una squadra che ambisce a palcoscenici ben diversi rispetto al nostro obiettivo, che è sempre stato la salvezza. Sarà un derby duro, probabilmente ancora di più rispetto agli ultimi anni. La posta in palio, purtroppo, non è più un piazzamento tra le prime della classe, ma sono punti pesanti per raggiungere la salvezza ed evitare i playout".



