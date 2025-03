Pallanuoto: A1; Catania, contro Pro Recco serve un'impresa

Testacoda nella ventunesima giornata della serie A1 maschile di pallanuoto: la Nuoto Catania in acqua alla piscina Francesco Scuderi di Catania domani ospiterà la Pro Recco. Nel match d'andata la Pro Recco si impose sugli etnei con un secco 22-4.

I catanesi, ultimi in classifica, ospitano alla Scuderi la corazzata Pro Recco, la formazione che guida la graduatoria.

L'obiettivo è onorare il match fino in fondo: coach Dato potrà sfruttare la partita per testare la condizione fisica dei suoi ragazzi in attesa del rush finale per la salvezza che inizierà solo dopo la pausa per la Coppa Italia in programma a Napoli il prossimo weekend.

"Con la partita di domani contro la Pro Recco - osserva Marco Rossi, portiere della Nuoto Catania - si conclude una serie di incontri proibitivi che abbiamo affrontato nell'ultimo mese.

Sappiamo che gli avversari di domani sono tra i più forti al mondo, ma daremo il massimo come sempre per ricordare al nostro pubblico che questa squadra è ancora viva e vuole farsi trovare pronta per lo sprint finale di campionato"



