Nicolayd, Festival della Cooperazione Sociale torna a Palermo

Torna, domenica 9 marzo, dalle 10 alle 13, ai Cantieri Culturali della Zisa, al Cinema Vittorio De Seta, per la seconda edizione, "Nicolayd, Festival della Cooperazione Sociale", organizzato da Apa, Accademia Psicologia Applicata per mantenere viva la memoria dell'operato del fondatore Nicolay Catania, scomparso il 9 marzo 2023. Una data che si avvicina alla giornata mondiale della donna a cui è dedicata la seconda edizione del Festival con il progetto "Ricordati di Te" che aiuterà otto donne vittime di violenza domestica. La prima edizione ha fatto incontrare le realtà associative che operano in ambito sociale, lanciando il bando per il 1° Premio Nicolay Catania, che quest'anno premierà, grazie alla collaborazione con il Kiwanis Club Palermo Cibele e l'associazione Idea, la realtà che avrà presentato il progetto più vicino ai valori sostenuti nel tempo da Nicolay Catania, noto psicologo palermitano scomparso a 50 anni.

"La seconda edizione - spiega la presidentessa di Apa, Giuliana Calamia -, oltre alle associazioni, alle istituzioni e alla cittadinanza, accoglierà una folta rappresentanza di imprenditori che potranno incontrare molte delle realtà che operano nel sociale ed avvicinarsi al mondo del terzo settore alla ricerca di concrete possibilità di cooperazione. L'impegno etico è diventato un valore imprescindibile per l'imprenditoria moderna, un elemento cruciale che connette le attività economiche al benessere del territorio e della comunità".





