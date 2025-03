Tenta scippo zainetto bimba da mani della madre, arrestato

Uno straniero di 24 anni a Catania ha tentato di scippare dalle mani di una mamma lo zainetto della figlioletta dopo che la donna aveva acquistato per lei la merenda in un panificio. Fuggito a piedi dopo aver abbandonato il bottino per l'intervento di alcuni clienti del negozio - tra cui un ispettore della polizia locale - è stato in poco tempo individuato ed arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, avvertiti dai clienti.

E' accaduto questa mattina, quando la donna, dopo essersi recata in un panificio per comprare la merenda per la figlia, è stata avvicinata da un uomo con il viso coperto da un cappuccio che ha tentato di strapparle lo zaino di mano.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria lo straniero è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.





