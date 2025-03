Presenze delle donne in Parlamento, trend in calo dopo decenni

Dopo decenni di costante aumento del numero di donne siciliane elette al Parlamento nazionale e regionale o di donne di altre regioni ma comunque elette in Sicilia, l'ultima legislatura iniziata nel 2022 sia a Roma sia all'Assemblea regionale siciliana ha visto un calo nel numero della rappresentanza femminile.

Il dato emerge dal volume, curato dalla Biblioteca dell'Ars, che sarà presentato il prossimo 8 marzo, che contiene le schede relative alla rappresentanza parlamentare nazionale e regionale al femminile, dall'Assemblea Costituente ai giorni nostri.

Il volume, introdotto dalla presidente della Commissione Marianna Caronia e che contiene un'analisi dell'evoluzione normativa relativa ai diritti delle donne in Italia dal periodo pre-unitario ai giorni nostri, raccoglie delle schede biografiche delle donne siciliane elette alla Camera, al Senato e all'Ars e di quelle elette al parlamento nazionale in Sicilia pur non essendo nate in Sicilia.

La presentazione, cui prenderanno parte oltre alla presidente Caronia anche le componenti Valentina Chinnici e Roberta Schillaci oltre che molte delle parlamentari citate nel volume, si svolgerà nell'Oratorio di Sant'Elena e Costantino.

Sarà anche un'occasione per visitare l'archivio storico dell'Ars.



