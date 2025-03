In garage droga, pistola e munizioni, un arresto a Catania

Due chili e 200 grammi di marijuana e 188 grammi di hashish sono stati sequestrati a Catania, insieme con una pistola semiautomatica calibro 22 completa di caricatore con cinque proiettili, in un garage di uno dei palazzi di Viale Grimaldi, nel quartiere di Librino dalla Polizia, che ha arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi e munizionamento.

I poliziotti hanno notato nelle vicinanze del garage un motociclo, risultato di proprietà del giovane, residente in via Garibaldi, che è stato trovato in possesso delle chiavi del locale. deve rispondere La presenza della droga è stata fiutata dai cani poliziotto Ares e Maui. Nel garage i poliziotti hanno anche trovato e sequestrato una canna di fucile e 104 munizioni di vario calibro.

Informato il pm di turno, il giovane è stato condotto in carcereì in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.





