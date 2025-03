Adolescenti in crisi, parte da Palermo progetto di recupero

Partirà oggi su scala nazionale, on line, il progetto 'Healthy Inclusion through Art', co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del bando "Partenariati di cooperazione nel settore della gioventù". Il progetto, promosso da Metaintelligenze Onlus, di Palermo, prevede il rilascio di un attestato finale di certificazione delle competenze riconosciuto dall'Unione Europea, denominato "Youthpass".

Il progetto, della durata di due anni, coinvolge sette partner provenienti da Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. L'obiettivo consiste nell'incrementare l'inclusione sociale dei giovani che soffrono di disturbi psicologici o altri sintomi emergenti attraverso una metodologia di lavoro focalizzata sullo sullo sviluppo dei talenti artistici e degli interessi dei giovani.

La presentazione online di oggi 6 marzo alle ore 17 è finalizzata a presentare il progetto e il corso formativo ai partecipanti interessati.

Il corso di formazione online prevede un primo momento formativo (interamente in modalità asincrona e fruibile fino al 15 maggio 2025). Infine verrà scelto uno tra i partecipanti al corso per ogni paese partner del progetto, e potrà partecipare alla mostra finale di creazioni artistiche che i giovani realizzeranno con l'aiuto di un artista esperto che si terrà a Febbraio 2026 a Lisbona.



