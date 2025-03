A Palermo gli scatti di Vadukul sull'universo femminile

La donna di oggi ha mille sfaccettature: è madre, figlia, sognatrice, esprime una forte energia evocativa. Su questo universo femminile senza tempo e senza confini ha posato il suo sguardo Max Vadukul, grande interprete della fotografia, nato in Kenya da genitori indiani e giunto a Londra quando aveva 9 anni. I suoi scatti, 14 grandi foto in bianco e nero, compongono la mostra "Throug her eyes", con la top model russa Ludmilla Voronkina Bozzetti musa ispiratrice, che dopo Dubai sarà esposta fino al 2 giugno 2025 a Palazzo Reale, sede dell'Assemblea regionale siciliana.

La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II. Il presidente Gaetano Galvagno, che presiede anche l'Ars, sottolinea che l'esposizione è stata organizzata in concomitanza con la giornata internazionale della donna per proporre una "riflessione sul ruolo della donna nel tempo e nella società".

Protagonista di questo viaggio al femminile è Ludmilla che a Palazzo Reale si muove come in una sfilata. "Il suo corpo e le sue gambe esprimono alcuni caratteri peculiari del mondo femminile", dice Vadukul mentre accompagna la sua modella lungo il percorso espositivo. E aggiunge: "Ciò che non ha potuto fare l'uomo lo ha fatto la donna forte, come è accaduto in Unione Sovietica al tempo della seconda guerra mondiale".

"Ho cercato di dare voce e senso alle tante anime della donna", racconta Ludmilla. "In questa narrazione visiva ogni immagine esprime la complessità della condizione femminile".

Vadukul riprende tutto e ogni tanto punta il suo obiettivo sul pubblico che osserva la sua arte in uno scenario pieno di suggestioni: gli spazi del Palazzo Reale diventano la cornice ideale di un racconto tra passato e presente, tradizione e innovazione. È proprio questo lo spirito della mostra che il grande fotografo anglo-indiano è venuto a presentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA