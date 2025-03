8 Marzo: "Uno sguardo alle Donne", mostra e talk a Palermo

In occasione della Giornata internazionale delle Donne si svolgerà sabato 8 marzo alle ore 17:30 a Palermo la cerimonia di inaugurazione e un talk della Mostra Collettiva "Uno sguardo alle Donne", che si terrà nella Sala espositiva Don Nino - Mind Food in via Vincenzo Di Marco 24. Le protagoniste saranno l'artista statunitense Lola Scarpitta , la fotografa Angela Galante, l'artista e performer Laura Pitingaro che racconteranno le differenti esperienze, il legame che unisce gli Stati Uniti e l'Italia, l'esperienza individuale nel mondo dell'arte e dialogheranno con il pubblico.

Durante l'evento, la poetessa Angelica Camassa leggerà alcuni versi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA