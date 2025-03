Riapre la sede della Storia Patria di Palermo

Riapre, seppure al momento parzialmente, dopo un lungo periodo di chiusura nel quale sono stati aggiornati e integrati i sistemi di sicurezza e gli impianti, la sede della fondazione della Società siciliana per la Storia Patria, in piazza San Domenico, a Palermo.

La riapertura avviene per via di una collaborazione tra il presidente della fondazione Giovanni Puglisi, il segretario generale Salvatore Savoia e la fondazione Salvare Palermo, che si affianca alla Storia Patria, consentendone la riapertura della biblioteca per due giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 9.30 alle 13 e delle visite alla struttura dell'ex convento domenicano, sempre gli stessi giorni ma su prenotazione alla mail: info@salvarepalermo.it.

"Una ferita, quella della chiusura, che si rimargina, a beneficio prima di tutto della cultura e della cittadinanza", dice la fondazione Salvare Palermo.



