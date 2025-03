Oltre 280 kg di droga su Tir che trasporta frutta, 2 arresti

Oltre 280 chilogrammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Catania dalla polizia che ha arrestato due corrieri, uno spagnolo di 49 anni e una colombiana di 50. La droga, 248 chili di marijuana e 34 di hashish, era nascosta sotto un grosso carico di frutta trasportata da un Tir guidato dall'uomo che era in compagnia della donna.

Grazie a un'intensa e delicata attività info-investigativa, agenti della squadra mobile della Questura etnea avevano appreso dell'arrivo a Catania di un autoarticolato carico di droga proveniente dalla Spagna. E' stato predisposto un servizio di osservazione e monitoraggio che ha permesso di intercettare il Tir che trasportava numerose casse di frutta. Individuato il mezzo, i poliziotti hanno fermato il conducente, uno spagnolo di 49 anni, e una colombiana di 50 anni, che era con lui, per compiere tutti gli accertamenti del caso. Agenti della squadra mobile, con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno ispezionato il cassone e rimosso con mezzi meccanici diversi bancali di frutta. Solo dopo è stato possibile scorgere dodici casse in legno colme di agrumi, tra i quali erano stati nascosti degli scatoloni con all'interno involucri termosaldati in cellophane con 248 chili di marijuana e 34 chili di hashish. La droga è stata sequestrata e le due persone trovate a bordo dell'autoarticolato sono state arrestate in flagranza per trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall'ingente quantitativo. Dopo le formalità di rito, l'uomo e la donna, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti in carcere.



