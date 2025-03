Lecce, alleanza e sacrificio nell'opera di Driant Zeneli

L'11 marzo il Museo Castromediano di Lecce presenta 'The six seasons of the white peacock', progetto artistico in collaborazione con la Samdani Art Foundation di Bangladesh, il Museo Nazionale di Arte Contemporanea di Atene, l'Adrian Paci Art House di Scutari, in Albania, e il Museo Civico di Castelbuono, a Palermo. L'iniziativa, curata da Laura Lamonea e finanziata dall'Italian Council con il programma della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, promuove il dialogo tra gli artisti e le comunità creative locali attraverso mostre, workshop, produzioni artistiche e incontri. L'obiettivo del progetto è di creare nuove connessioni tra le scene artistiche di Italia, Bangladesh, Albania e Grecia, favorendo processi di scambio e co-creazione e rafforzando la dimensione internazionale della produzione artistica italiana. Cardine del progetto è l'artista albanese Driant Zeneli, che realizzerà tra Dhaka (Bangladesh) e Lecce un'opera video che racconta l'amore impossibile tra un pavone bianco e una goccia d'acqua, una narrazione simbolica attraverso cui esplorare sentimenti come l'impotenza e il fallimento, spesso legati al desiderio frustrato di volare. Protagonista è il pavone, intrappolato su un'isola perché incapace di volare; un giorno si accorge di una goccia che scorre veloce sullo specchio d'acqua e, per avvicinarla, chiede aiuto alle stagioni.

Quando tutto sembra concludersi con successo, all'arrivo della sesta stagione, l'estate, i venti caldi e la secchezza dell'aria soffiano via per sempre la goccia d'acqua. Disperato decide di sacrificare il suo corpo per erigere un castello, come protezione per tutte le future gocce d'acqua. Con quest'opera Zeneli riflette su temi universali: l'amore e il potere, l'alleanza e il sacrificio. L'artista ha scelto come scenario per il suo lavoro il Parlamento di Dacca, uno dei più grandi edifici governativi del mondo e iconica opera dell'architetto statunitense Louis Kahn. L'opera di Zeneli avrà una colonna sonora realizzata con il Conservatorio di Lecce, ispirata a 'Le quattro stagioni' di Vivaldi e adattata alle sei stagioni del Bangladesh. Una volta ultimata, entrerà a far parte della collezione del Museo Civico di Castelbuono.



