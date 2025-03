Furgone contro mezzo fermo sulla A18 per lavoro, un ferito

Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente stradale sull'autostrada A18, Messina-Catania, nel tratto tra Giarre e Acireale. Un furgone guidato da un giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'autofurgone fermo che forniva la segnaletica per dei lavori di manutenzione autostradale. L'autista, nell'impatto, è rimasto incastrato all'interno della cabina del proprio mezzo. I vigili del fuoco, utilizzando un divaricatore oleodinamico, hanno liberato l'uomo dalle lamiere e affidato a personale del 118.

Presenti sul posto anche agenti della polizia stradale per gli adempimenti di competenza.



