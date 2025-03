Pnrr: fondi per ristrutturare ex casa di riposo a Marsala

Con un milione e mezzo di euro di fondi Pnrr il Comune di Marsala ristrutturerà l'ex Casa di riposo "Giovanni XXIII", una Ipab che chiuse i battenti nel dicembre 2018 sotto il peso di una situazione economica disastrosa che perdurava da anni. Numerose, infatti, erano le mensilità non pagate ai dipendenti. Gli anziani ospiti furono trasferiti in altre strutture.

La somma che sarà investita fa parte dei quasi tre milioni e mezzo di fondi Pnrr che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato al Comune di Marsala per interventi nell'ambito delle "povertà/emarginazione" e degli "anziani non autosufficienti". "Gli interventi edili programmati - spiega il sindaco Massimo Grillo - consentiranno finalmente di riaprire, entro maggio 2026, gran parte dei locali della Giovanni XXIII". I lavori prevedono la rimodulazione degli spazi interni allo scopo di realizzare appartamenti convenzionati per anziani non autosufficenti. Inoltre, rivisti gli infissi interni, si procederà alla successiva installazione di un impianto di climatizzazione e verifica di tutti gli impianti esistenti, nonché dei servizi igienici. Infine, un intervento di rilievo riguarda la sostituzione dell'ascensore, vecchio e non più funzionante.



