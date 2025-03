"La grande saggezza", foto di Mittermeier esposte a Palermo

(di Giovanni Franco) Attraverso il suo obiettivo, trasmette il delicato equilibrio degli ecosistemi naturali e l'urgenza di preservare questi habitat che sostengono una miriade di forme di vita. "Le immagini possono aiutarci a comprendere l'urgenza che molti avvertono nel proteggere i luoghi selvaggi. Il mio lavoro riguarda la creazione di una maggiore consapevolezza della responsabilità di ciò che significa essere umani", afferma Cristina Mittermeier, fotografa, ambientalista e biologa messicana impegnata nel sostegno e nella promozione della conservazione degli ecosistemi marini e della biodiversità globale. Ottanta dei suoi scatti, dal 7 marzo al 2 giugno 2025, saranno esposti nella galleria d'Arte Moderna di Palermo. La mostra si intitola La grande saggezza, ed è curata da Lauren Johnston, in collaborazione con national Geographic, progetto espositivo delle Gallerie d'Italia - Torino di Intesa Sanpaolo, organizzata da Civita Sicilia e Civita Mostre e Musei. " Noi siamo legati a tutte le altre specie su questo pianeta e che abbiamo il dovere di agire come custodi delle nostre simili forme di vita", prosegue l'artista.

"Mettiamo a disposizione, in Italia e all'estero, il lavoro che facciamo alle Gallerie d'Italia con i maggiori fotografi nazionali e internazionali, per condividere con un pubblico sempre più ampio il racconto dei grandi argomenti del presente a partire dalla crisi climatica, tema al centro del forte impegno di Intesa Sanpaolo nel campo della sostenibilità - dice Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici Intesa Sanpaolo e direttore generale Gallerie d'Italia - In questa logica, dopo l'esposizione del 2024 a Torino, ci fa piacere che giunga a Palermo, negli spazi della Galleria d'Arte Moderna, il progetto di Mittermeier, una delle più influenti attiviste al mondo, i cui scatti catturano momenti del pianeta di straordinaria bellezza che emozionano, suscitano meraviglia e invitano a riflettere sul rapporto con la natura", "La rassegna, prima retrospettiva in Europa, offre una panoramica sul lavoro di ricerca della fotografa che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta: dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura", affermano gli organizzatori dell'evento.

Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Qui si sviluppa il concetto dell'artista di "enoughness", una filosofia per comprendere quale sia il nostro posto all'interno dell'ecosistema globale, invitandoci a una riflessione su quanto e cosa sia per noi 'abbastanza' e a prendere in considerazione un'esistenza più sostenibile e consapevole.

"Attraverso le sue opere, Mittermeier testimonia il solido legame che alcune comunità mantengono con la natura, sottolineando la loro profonda comprensione del delicato equilibrio che regola l'intero pianeta. Le fotografie raccontano tradizioni, rituali e conoscenze tramandate di generazione in generazione e ci invita a riflettere sulla 'grande saggezza' alla base del mondo", proseguono i promotori dell'esposizione.

La reporter ha viaggiato in ogni angolo del pianeta, le sue opere raccontano storie di comunità che mantengono un legame profondo con la natura, offrendo una riflessione sulla 'grande saggezza' delle tradizioni ancestrali.

La mostra invita i visitatori a esplorare il concetto di "enoughness", una filosofia che stimola una riflessione e comprensione più profonda di come le nostre azioni quotidiane influenzino il pianeta e il clima. Attraverso le sue fotografie, Mittermeier ci ricorda l'importanza di utilizzare saggiamente le risorse limitate del nostro pianeta e di riconoscere il valore intrinseco di ciò che già possediamo. "L'utilizzo parsimonioso di queste risorse è fondamentale per il futuro dell'umanità, in particolare la salute degli oceani ha un impatto diretto sul nostro clima, sull'aria che respiriamo e sul cibo che consumiamo", esorta l'ambientalista.



