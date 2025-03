Incidente su nave cargo, marinaio morto a Catania

Un marinaio napoletano di 52 anni è morto ieri sera a Catania mentre era al lavoro a bordo dell'eurocargo Ravenna, del gruppo Grimaldi, che sarebbe dovuto salpare per Salerno. L'incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di carico nel porto del capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti militari della Guardia costiera, agenti della polizia di frontiera e personale del 118. La Procura di Catania, con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito e la sostituta Lina Trovato, ha aperto un'inchiesta, affidando le indagini alla polizia, e disposto il sequestro dell'area della nave dove è avvenuto l'incidente per potere eseguire rilievi e atti utili alle indagini. La compagnia Grimaldi è vicina alla famiglia della vittima e i loro funzionari sono a Catania per seguire il caso da vicino.



