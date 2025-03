Consegnati lavori consolidamento monte Pellegrino a Palermo

«L'avvio dei lavori per il consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino è un traguardo che Palermo ricorderà a lungo e del quale siamo orgogliosi. Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i cittadini, ponendo in sicurezza uno dei simboli più importanti del capoluogo. In questo modo, alla salvaguardia della pubblica incolumità, affianchiamo il recupero e la riqualificazione di un'area dal grande valore culturale e naturalistico». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, commentando la consegna dei lavori dei lotti A e D per il consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino, avvenuta stamattina. Erano presenti, tra gli altri, Sergio Tumminello, direttore della Struttura commissariale, Salvatore Orlando, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo, Giovanni Provinzano, direttore della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino e i tecnici delle due imprese aggiudicatrici.

Nei prossimi giorni si apriranno i cantieri, sotto la supervisione degli Uffici di piazza Ignazio Florio, sia nel versante nord di Monte Pellegrino, che sovrasta la via Annibale, via Annone e il sito archeologico Grotta delle incisioni (lotto A), sia nel versante orientale, lungo l'area che sovrasta l'abitato di Vergine Maria (Lotto D). A eseguire i lavori, nel lotto A il Consorzio stabile Grandi infrastrutture italiane di Catanzaro, per 7,8 milioni di euro, e un consorzio coordinato dalla Valori di Roma, per un importo di 9,4 milioni di euro, nel lotto D.

«Il nostro obiettivo - ha aggiunto Schifani - è il completamento dell'opera di consolidamento su tutti e quattro i versanti interessati e, proprio per questo, abbiamo impegnato risorse finanziarie e umane adeguate, in collaborazione con il Comune di Palermo e in sinergia con la Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino. Aver dato inizio a questa grande opera di riqualificazione ambientale e di mitigazione del rischio è un passo fondamentale».



