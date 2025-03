Al via Sicilia Regione europea della gastronomia 2025

Tutto è pronto per la cerimonia di apertura di Sicilia Regione europea della gastronomia 2025, in programma venerdì 7 marzo nella sede di Identità Golose Milano.

Istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela Dop e Igp taglieranno il nastro sulla regione riconosciuta e premiata dall' International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism per la sua unicità culturale, per le attività volte a stimolare la creatività e l'innovazione gastronomica, nonché a promuovere e a migliorare il turismo sostenibile.

"Il prestigioso riconoscimento internazionale di Regione Europea della Gastronomia 2025 rappresenta una grande occasione per l'isola e per chi come noi, in sinergia con le aziende del territorio, si è scommesso sulla candidatura della Sicilia. - ha dichiarato Salvatore Barbagallo, Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Regione Siciliana - Sono orgoglioso del programma che abbiamo approntato che comprende un format ospitato da venti comuni siciliani con un tour coast to coast dell'isola. Un viaggio lungo i sentieri del gusto che vedrà protagonista le nostre eccellenze gastronomiche".

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha messo a punto un palinsesto ricco di iniziative che entreranno nel vivo tra primavera, estate ed autunno; ogni weekend diversi comuni delle province della Sicilia si trasformeranno in veri e propri villaggi gastronomici, in sinergia con la ristorazione, l'hotellerie, e tutti gli attori del territorio con particolare attenzione alla sostenibilità, all'artigianato, alla stagionalità delle produzioni locali, nel segno di un turismo più vario e consapevole. "Condividere anche in questa occasione sotto il profilo istituzionale l'importante riconoscimento di European Region of Gastronomy Sicily Awarded 2025 costituisce, non soltanto motivo di orgoglio, - ha sottolineato Elvira Amata, Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo - ma anche una straordinaria opportunità per favorire significative azioni di promozione del nostro territorio".



