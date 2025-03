Una Marina di libri torna a Palermo con "Il giro di boa"

Saranno i Cantieri Culturali alla Zisa a ospitare la sedicesima edizione di Una marina di libri, il festival dell'editoria indipendente che si svolgerà, da giovedì 5 a domenica 8 giugno, a Palermo. Il tema di quest'anno è "Il giro di boa", un chiaro richiamo all'omonimo romanzo (pubblicato da Sellerio) di Andrea Camilleri, nato cento anni fa, lo scrittore empedoclino che per scrittura, cultura, lucidità di pensiero, empatia e ironia ha conquistato lettori e lettrici di tutto il mondo.

Alla guida della rassegna per il quinto anno consecutivo il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che spiega: "Il giro di boa perché si cambia mare, tornando alla tradizione itinerante e vagabonda di "Una marina di libri" che, in passato, è stata in alcune piazze del centro storico, poi all'Orto Botanico, quindi a Villa Filippina. Ora il giro di boa ai Cantieri Culturali della Zisa. Ma il titolo di questa edizione è anche un omaggio ad Andrea Camilleri, per il centenario della sua nascita, ricordando che è stato uno degli autori che, alla GAM (Galleria d'Arte Moderna), ha tenuto a battesimo le primissime edizioni della manifestazione di Palermo".

L'edizione 2025 si prepara, dunque, ad accogliere - come ogni anno - un numero ancora maggiore di case editrici e di importanti nomi della letteratura nazionale e internazionale con le loro ultime produzioni letterarie, in programma anche spettacoli, dibattiti, reading e il consueto spazio dedicato all'editoria, ai giochi e ai laboratori per l'infanzia.

Tra le anticipazioni della giornata di apertura del Festival, Viaggio al termine della notte con Elio Germano (voce) e Teho Teardo (chitarra e live electronics), una versione rinnovata dello spettacolo nelle musiche e nei testi liberamente ispirato all'opera di Céline. Lo spettacolo, frutto della collaborazione tra Una marina di Libri e Arci Tavola Tonda promotore della rassegna Sponde sonore, si svolgerà giovedì 5 giugno, alle ore 21.30, all'Averna Spazio Open.



