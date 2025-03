Nuovo raid in una scuola nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo

Nuovo raid nell'istituto comprensivo Russo Raciti a Borgo Nuovo a Palermo. Qualcuno ha fatto irruzione nella scuola danneggiando armadi e portando via la scorta di detersivi acquistati per la pulizia del plesso scolastico. Appena alcuni giorni fa c'era stata una irruzione nella scuola da una finestra con alcune aule messe a soqquadro.

Ad accorgersi dell'intrusione il personale scolastico che ha chiamato gli agenti di polizia. Nelle scorse settimane i ladri avevano portato via un impianto di amplificazione con le casse dal valore di 3 mila euro. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le scuole del quartiere Borgo Nuovo in questo inizio d'anno sono state al centro di furti e danneggiamenti. I ladri sono entrati anche nell'istituto Rita Levi Montalcini provocando danni e rubando materiale didattico acquistato con i fondi del Pnrr.



