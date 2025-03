In casa bombe carta e droga, arresto a Catania

Ventitre bombe carta, per un peso di quasi 2 chilogrammi, sono state sequestrate a Catania dalla polizia insieme a stupefacenti - tra cui la nuova droga in circolazione 'vax' - nell'abitazione di un nigeriano di 32 anni, irregolare in Italia, che è stato arrestato. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione illegale di materiale esplosivo.

I poliziotti hanno sequestrato 10 grammi di vax, poco più di 45 grammi di crack e quasi 580 grammi di grammi di cocaina. In casa la polizia gli ha trovato anche quattro telefoni cellulari, due sim e materiale per il confezionamento della droga.

La sostanza stupefacente sequestrata era contenuta in due zaini che l'uomo è stato visto lanciare dalla sua abitazione, in via Cesare Abba, sul tetto di un'abitazione adiacente. Chiedendo all'inquilino della casa limitrofa di poter accedere, gli agenti hanno potuto recuperarli.

In uno sono stati trovati 10 grammi di vax, poco più di 11,5 grammi di crack e 3,4 grammi di cocaina. Nell'altro c'erano 514 grammi di cocaina in unico panetto, altri 34,8 grammi di cocaina e 34 grammi di crack. Dopo essersi disfatto delle due borse, il nigeriano ha aperto la porta dell'abitazione, ed è stato bloccato. Per gli ordigni esplosivi del tutto illegali, è stato richiesto l'intervento della squadra artificieri della Questura.

I poliziotti specializzati hanno prelevato in sicurezza le bombe carte per poi destinarle alla distruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA