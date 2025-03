Esce "Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia"

"Sacre Sinfonie, Battiato: Tutta la storia", di Fabio Zuffanti è il titolo della più recente e completa biografia pubblicata finora su Franco Battiato, in uscita per Il Castello collana Chinaski Edizioni per celebrare gli 80 anni del musicista siciliano. Disponibile dal 12 marzo, il volume raccoglie in quasi 500 pagine la vita e le opere del cantante, dalla nascita fino agli ultimi giorni di vita nel 2021.

Grazie a testimonianze dirette, interviste e articoli, l'autore ricostruisce la vita personale e la carriera di un artista simbolo per la musica italiana e oltre. Una dettagliata cronistoria delle tappe artistiche e biografiche di Battiato è inframmezzata da suggestioni personali dell'autore che richiamano la dimensione del romanzo, senza tralasciare tutti quegli eventi storici che hanno influenzato profondamente la vita e i lavori del protagonista. Dalla canzone d'autore all'elettronica, passando per classica, pop e rock attraverso i suoi album e le sue canzoni, per poi abbracciare l'arte in senso lato anche con il cinema, la letteratura e la pittura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA