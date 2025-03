Carnevale, boom di presenze a Sciacca, oltre 135mila in 5 giorni

Si è concluso con oltre 135 mila presenze nei cinque giorni di sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati il Carnevale di Sciacca (Agrigento). Il dato - alla festa si poteva accedere dietro il pagamento di un ticket d'ingresso - è stato reso noto dalla Futuris Srls, la società privata che ha organizzato e gestito la manifestazione su incarico del Comune di Sciacca. Si stanno calcolando le royalties che saranno dovute all'ente pubblico.

L'affluenza di spettatori per questa edizione è aumentata di oltre il 30% rispetto allo scorso anno. "Sono venuti a trovarci non solo da tutta la Sicilia ma anche da tantissime regioni italiane", dice Antonio Di Marca della Futuris. "È la conferma - aggiunge - che il nostro carnevale piace e che proseguirà il suo percorso per diventare una manifestazione a misura dei turisti, affermandosi a pieno titolo tra i più importanti d'Italia".

Molto apprezzate dal pubblico sono state la bellezza e la qualità dei carri allegorici alti oltre 15 metri, che si sono esibiti per i cinque giorni nel circuito della manifestazione, in via Salvador Allende. Ad aggiudicarsi il concorso è stato il carro "Al cuor non si comanda", che ha rappresentato in chiave allegorica la questione della fuga dei cervelli, con i tanti giovani che malvolentieri dopo gli studi sono costretti a lasciare la terra natìa per potersi realizzare nel mondo del lavoro.

Gli organizzatori hanno annunciato che inizieranno al più presto a lavorare per l'edizione del 2026, che cadrà nel quarto centenario della sua istituzione, ancora una volta in due weekend: sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio. Manifestazione quella del prossimo anno già presentata in anteprima a Milano alla recente Bit.

"È stata una bellissima edizione", aggiunge il sindaco di Sciacca Fabio Termine, che aggiunge: "Un grande plauso va rivolto ai carristi che hanno realizzato delle opere fantastiche e all'organizzazione, che ha saputo realizzare una festa bellissima con una partecipazione da record".



