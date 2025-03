Bimba di 1 anno ingerisce batterie a bottone, rimosse

Una bambina di un anno che aveva ingerito due batterie a bottone è stata sottoposta nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania ad un intervento durante il quale i medici hanno rimosso i corpi estranei senza conseguenze gravi. I genitori hanno trasportato la figlia nell'ospedale di Acireale segnalando l'accaduto. Da lì è stato immediatamente contattato il Pronto Soccorso Pediatrico dell'ospedale catanese, dove le dottoresse Rita Leocata e Valeria Di Stefano hanno immediatamente dato disponibilità per accogliere la piccola e procedere alla rimozione delle batterie. Una volta arrivata al Pronto Soccorso Pediatrico, è stato allertato il gastroenterologo, Domenico Catarella, insieme agli anestesisti della sala operatoria, Giuseppe Calabrese Lucia Terranova.

Grazie alla loro tempestiva collaborazione si è proceduto con successo alla sedazione e rimozione dei corpi estranei.

Al momento la bambina si trova sotto osservazione presso lo stesso Pronto Soccorso Pediatrico e verrà monitorata per alcune ore. Le condizioni della piccola sono stabili e non sono emerse complicazioni.



