Attende esito esame istologico per 8 mesi, procura apre indagine

La Procura di Marsala ha aperto un'indagine sul caso dell'insegnante di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, 56 anni, che ha dovuto attendere 8 mesi l'esito dell'esame istologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione all'utero. La donna aveva presentato un esposto.

Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali e arrivato con incredibile ritardo, ha diagnosticato alla donna un tumore al quarto stadio che, nel frattempo, ha prodotto metastasi. I pm, coordinati dal procuratore Fernando Asaro, nei giorni scorsi hanno acquisito le cartelle cliniche all'ospedale di Mazara in cui, a dicembre del 2023, la Gallo era stata operata. Scopo dell'indagine accertare l'eventuale nesso di causalità tra il ritardo e l'aggravamento della malattia. "Non voglio giustizia ma voglio praticare la giustizia per il futuro", ha detto l'insegnante che ora si sta sottoponendo alla chemioterapia.

"Oramai il male è stato compiuto - ha commentato la paziente in cura all'istituto nazionale tumori di Milano- la mia battaglia non è né rancore e né rabbia ma è solo per cambiare le cose". Intanto il ministero della salute ha scritto all'Asp di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici: in attesa di esito ci sarebbero all'Asp di Trapani quasi 3000 esami. E anche su questo aspetto sarebbero in corso accertamenti da parte della Procura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA