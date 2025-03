Aeroporti: Palermo, a febbraio impennata passeggeri + 11,30%

Continua il trend di crescita del traffico passeggeri all'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi febbraio sono transitati 484.343 viaggiatori, +11,30% rispetto a febbraio 2024 (435.180).

Incremento significativo anche per il numero dei voli (3.376), con l'aumento del 7,72% sullo stesso mese del 2024 (3.134). La media dei passeggeri per volo è salita a 143,5 rispetto a 139 di febbraio 2024.

Sono stati 106.511 i viaggiatori dei voli internazionali, cioé il 22% del totale passeggeri.

Nei primi due mesi del 2025, l'aeroporto di Palermo totalizza 957.102, +8,56% su gennaio-febbraio 2024 (881.612) e +3,75% di voli (6.830 contro 6.583 del 2024). Media passeggeri per volo 140 contro 134 del 2024 Infine, le stime di traffico indicano che a marzo sono attesi circa 600 mila passeggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA