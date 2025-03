A Caltanissetta sventati tentativi di truffa ad anziani

I carabinieri di Caltanissetta hanno sventato due tentativi di truffe nei confronti di persone anziane: il primo in danno di un 70enne di San Cataldo, il quale, contattato telefonicamente da un uomo spacciatosi per carabiniere, ha effettuato un bonifico istantaneo di circa 30.000 euro. Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima, accortasi del raggiro, i carabinieri hanno bloccato l'operazione bancaria, permettendo al malcapitato di recuperare l'intera somma.

L'altro episodio si è consumato a Caltanissetta, dove un tabaccaio, insospettito dai versamenti in denaro effettuati da un anziano nisseno utilizzando una piattaforma di pagamento virtuale, ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma che fatti gli opportuni approfondimenti hanno accertato la truffa bloccando le operazioni e consentendo il recupero di circa 5.000 euro, somma che è stata restituita all'anziano.



