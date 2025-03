Congresso Pd Sicilia, Bonaccini invita a confronto su contenuti

"Per il Pd siciliano è il momento di parlare di contenuti invece di concentrarsi sulle sfide interne". Lo ha detto il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini intervenendo a Palermo a una iniziativa del partito, riferendosi al congresso regionale del partito, attualmente guidato dal segretario Anthony Barbagallo.

All'iniziativa di oggi, oltre al vice capogruppo Pd al Senato Alessandro Alfieri e all'europarlamentare Giuseppe Lupo, sono intervenuti diversi esponenti Dem tra i quali il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro e i deputati regionali Giovanni Burtone e Tiziano Spada.

"Abbiamo la necessità di aprire una nuova fase politica per il Pd in Sicilia - hanno detto Catanzaro, Burtone e Spada a margine dell'iniziativa - lasciandoci alle spalle le tensioni dell'assemblea regionale delle scorse settimane che non devono più ripetersi e che purtroppo hanno coinvolto anche il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi, con cui si sono create alcune incomprensioni per le quali ci scusiamo".

"Adesso guardiamo avanti - hanno aggiunto i deputati regionali Pd - registriamo positivamente la nomina di un Commissario per il Congresso che dovrà lavorare con il sostegno di tutti per ripristinare un clima positivo creando le condizioni per una fase congressuale partecipata, indispensabile per rilanciare l'attività del partito che deve continuare a lavorare sui temi più urgenti per la Sicilia, ad iniziare da sanità, lavoro, giovani e lotta alla mafia".



