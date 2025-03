Calcio: Palermo; Dionisi, possiamo mutare il nostro destino

"Onore ai ragazzi per la vittoria meritata. Abbiamo vinto solo con un gol di scarto. La rete nel finale è una cosa positiva. La partita si stava equilibrando e addormentando. Le esperienze ci devono permettere di metter dentro volontà fino alla fine. Abbiamo avuto tante occasioni.

Faccio un plauso ai ragazzi, ora tutto dipende da noi. Possiamo cambiare il nostro destino se giochiamo con questa volontà, non che altre volte non sia stata messa".

La serie B è a lungo, le concorrenti per la promozione tante, ma Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è soddisfatto del risultato dell'1-0 contro il Brescia nel finale e applaude l'autore della rete decisiva, Joel Pohjanpalo. "Lavora tanto in settimana - dice - e alza il livello. Ha un'esperienza importante, non solo in Italia ma anche all'estero. Mette certezze all'interno della squadra, dovremo sfruttare meglio le sue caratteristiche. Fino alla fine oggi è stato dentro la partita, ha personalità anche se è un taciturno. Ne avevamo bisogno".

Tra i protagonisti del match il difensore del Palermo, Pietro Ceccaroni, oggi capitano al posto di Brunori. Rientrava da una squalifica e sarà fermato dal giudice sportivo per il prossimo incontro con la Samp, a causa di una nuova ammonizione. Un suo atterramento nell'area del Brescia ha permesso al Palermo di segnare dagli undici metri. "Dispiace - assicura Ceccaroni - non poter dare una mano nei miei compagni a causa di una nuova squalifica. Il fallo da rigore che ho subito? Penso sia netto, sono arrivato prima. L'emozione di indossare la fascia di capitano è stata incredibile. Il primo tempo è stato di grande livello, nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la stessa intensità, ma altre volte abbiamo perso. Ci abbiamo creduto e l'episodio è girato dalla nostra parte".



