Rimosso lido abbandonato in litorale Isola delle Femmine

È stata rimossa la struttura di metallo che poggiava sul litorale del lido Pietro Campana a Isola delle Femmine (Palermo), collocata di fronte il parco Dune. Nel 2022 il questore aveva sospeso la licenza del locale per trenta giorni. Erano state riscontrate irregolarità. Il Comune ha dismesso la struttura con ordinanza urgente per gravi motivi igienico-sanitari e pericolo per la pubblica incolumità.

L'area è stata riqualificata con fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Lo rende noto il sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso. "Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per la rimozione dell'ex struttura balneare situata sopra un tratto di scogliera conosciuta dagli isolani come Pietra Campana e ricadente nell'area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine. Il risultato è stato raggiunto grazie alla concreta sinergia fra gli uffici comunali e gli uffici del demanio regionale".



