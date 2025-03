Pallamano: Coppa Italia donne; Erice in finale, sfida a Salerno

L'Handball Erice è in finale di Coppa Italia femminile di pallamano per il terzo anno consecutivo e punta alla vittoria già ottenuta nel 2023 e nel 2024. Le siciliane, a Riccione, hanno sconfitto 32-19 Cassano Magnago e domani sfiderà nell'ultimo atto della manifestazione la Jomi Salerno, che nell'altra semifinale ha superato Pontinia, col punteggio di 33-23.

Le Arpie hanno sconfitto Cassano come era successo sette giorni prima in campionato, con una gara accorta e determinata.

Costruito subito un buon vantaggio (6-1, 11'), le ragazze allenate da Cristina Cabral Gutiérrez appaiono spigliate e solide in difesa. Daniela Pinto Pereira fa sentire il peso della sua presenza in porta e Alexandrina Cabral Barbosa è il metronomo che detta i tempi in attacco. Cristina Cabral Gutiérrez intensifica le rotazioni, distribuisce il minutaggio e si va al riposo sul 19-9. Mantenute con sicurezza le distanze, senza mai consentire alle lombarde un riavvicinamento (28-12, 45'), Cristina Cabral Gutiérrez fa qualche sostituzione, inizia a pensare alla finale e a conservare le energie.

"Per noi - sostiene Chana Masson, altra campionessa dell'Handball Erice che gioca fra i pali - è un successo importante, che ci proietta al meglio verso la finale. Salerno? Sarà ovviamente una gara difficile. Ogni finale ha le sue difficoltà e ci troveremo di fronte un'altra formazione che rispetto molto per come gioca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA