ll 'Piano Solo Tour' di Stefano Bollani al teatro Massimo

Il Teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere Stefano Bollani, uno dei pianisti più talentuosi ed eclettici del panorama musicale italiano, che si esibirà lunedì 3 e martedì 4 marzo alle ore 21 in due concerti della sua nuova tournée Piano Solo Tour. Jazzista di prima grandezza, e grande performer, Bollani è amato per la sua straordinaria capacità di improvvisazione e per la sua versatilità musicale. Sul palco del Teatro Massimo porterà un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz, dal pop ai ritmi sudamericani, in un viaggio musicale senza confini. La scaletta del concerto prenderà forma in tempo reale, guidata dalle suggestioni del pubblico e dalla creatività dell'artista.

"Il 'Piano Solo Tour' è un'esperienza di libertà e di condivisione - dice Bollani - Ogni concerto è un'avventura, un dialogo con il pubblico, in cui la musica nasce e si trasforma in un flusso continuo di emozioni".



