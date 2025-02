"Non una di meno", il mito delle donne al teatro Libero

Da millenni, sulle acque del Mediterraneo navigano racconti e leggende, tramandati di bocca in bocca dagli uomini e dalle donne che attraversano il mare nostro. Sono storie che non appartengono solo al passato: riaffiorano, si rinnovano, continuano a vivere. Sono sempre le stesse, eppure ogni volta diverse, così vere e assolute da trasformarsi in mito. Tra queste, il mito delle donne troiane torna a parlare, oggi più che mai, con la sua voce struggente e umana, come un'eco senza tempo che ci riguarda da vicino. Sono donne perseguitate, private della loro patria e della loro libertà, prigioniere di una guerra feroce e interminabile. Donne strappate alle loro case, alla loro storia, costrette a subire la rabbia e il potere degli uomini. In attesa di una nave che le porti lontano, verso un destino ignoto, sospese tra il dolore e la speranza, vivono per noi la loro commedia umana, fanno i conti con la propria fragilità e con una forza che neppure loro sapevano di possedere. Prodotto dal teatro Libero Palermo, "Non una di meno" di Manlio Marinelli, per la regia di Lia Chiappara, con Antonella Delli Gatti, Roberta Belforte, Irene Timpanaro, sarà in scena in anteprima domenica 2 marzo alle 17.30 al teatro Cielo D'Alcamo - piazza Castello, Alcamo (Trapani). Il debutto a Palermo, al teatro Libero di piazza Marina, è previsto l'8 marzo. Ecuba, Andromaca, Cassandra: tre nomi incisi nella memoria del mito, tre donne che la guerra ha reso simboli, ma che qui si mostrano nella loro profonda umanità, più vere, più vicine a noi di quanto possiamo immaginare. La loro tragedia non è solo un racconto antico: è una storia che si ripete, che accade ancora, oggi, ai confini della nostra civiltà. Si rinnova il mitema de Le Troiane, come uno specchio che riflette le vicende del nostro presente. Perché la guerra non è finita, la violenza non è cessata, l'esilio è ancora una condizione con cui fare i conti.



