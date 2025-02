Inizia oggi il secondo weekend del Carnevale di Sciacca

Inizia oggi a Sciacca (Agrigento) il secondo dei due weekend del Carnevale. Dopo i primi due giorni di festa sabato e domenica scorsi, da oggi e fino a domenica tornano in programma sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati nel circuito di via Allende, in contrada Perriera, a cui si accede dietro il pagamento di un ticket d'ingresso. Tra gli eventi collaterali, proprio stasera è in programma un concerto del cantante Dargen D'Amico.

I 7 carri allegorici in concorso sono pronti a tornare a dare vita al corteo mascherato. Tra di loro a sfilare c'è anche "La più bella del reame", manufatto in cartapesta dove protagonista è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei panni di Biancaneve, pronta a difendersi dalla strega cattiva, che nell'immaginario allegorico dei costruttori rappresenta l'Unione europea.

Alle 20,30 inizierà lo spettacolo sul palco con le esibizioni, recite e danze. Domani penultima giornata di sfilate. Domenica sera torna a Sciacca il comico Sasà Salvaggio, testimonial della manifestazione. Al termine dello show, sarà proclamato il carro vincitore e si rinnoverà il rito del rogo in piazza del Peppe Nappa, maschera simbolo della manifestazione saccense.



