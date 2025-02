Assessore, indagine su tempi consegna esami istologici a Trapani

L'assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all'Asp di Trapani. «C'è la massima attenzione del presidente della Regione - dice l'assessore- su una situazione che ci addolora per i disagi causati a pazienti che già vivono, per il loro stato di salute, in condizioni di grande fragilità. Abbiamo il dovere di intervenire con fermezza per garantire ai cittadini risposte chiare e tempestive. L'indagine condotta dagli ispettori dell'assessorato dovrà consentire di valutare le cause delle criticità e, soprattutto, individuare l'organizzazione più funzionale ad esitare gli esami con la massima celerità. I risultati dell'ispezione saranno resi pubblici».

«In questo momento - sottolinea - il servizio sanitario regionale è impegnato in processi di revisione dell'organizzazione molto complessi, che si devono svolgere senza mai perdere di vista la necessità di continuare a garantire i propri cittadini nel bisogno di cure. Tutti gli enti e le aziende del Ssr affrontano quotidianamente una mole di lavoro di cui si fa fatica a comprendere le dimensioni e questi fatti, purtroppo, contribuiscono a gettare discredito su tutto il sistema. L'assessorato monitorerà gli assetti organizzativi su tutto il territorio della Regione con misure più stringenti».



