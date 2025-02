I pupi siciliani in una mostra multimediale in Romania

I pupi siciliani, protagonisti del popolare teatro di figura, diventano messaggeri di pace in una mostra in Romania dal 2 marzo al 13 aprile. Al museo-scuola di Piscu sarà allestita l'esposizione "Pupi videodrome" organizzata dal museo delle Marionette "Antonio Pasqualino" di Palermo.

La mostra multimediale e transdisciplinare è ideata e curata da Rosario Perricone, docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e direttore del museo Pasqualino. In un percorso espositivo sensoriale la multimedialità proporrà ai visitatori un'esperienza piena di suoni, visioni e installazioni etnografiche attraverso un incontro con le tecnologie più innovative e i linguaggi della videoarte.

"Pupi e cartelli delle tradizioni di Palermo e Catania - dice Rosario Perricone - si accostano alle opere audiovisive di artisti contemporanei per lanciare un chiaro messaggio di pace e di convivenza tra i popoli". Il cuore della mostra è infatti l'installazione etnografica "No War", anch'essa ideata da Perricone.

Nel periodo della mostra, il museo-laboratorio-scuola di Piscu ha programmato tre spettacoli per i bambini realizzati dagli studenti dell'Università nazionale di teatro, cinematografia e teatro di figura di Bucarest



