Cadono calcinacci in scuola elementare ennese

Nella scuola elementare Vaccalluzzo di Leonforte (Enna) sono caduti in un corridoio calcinacci dal controsoffitto. E' accaduto stamane e per motivi precauzionali gli alunni, che si erano vestiti in maschera in occasione del giovedì grasso, sono stati evacuati. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno compiuto un sopralluogo allo scopo di testare la staticità dell'area in cui si è verificato il cedimento di calcinacci.

"Abbiamo chiamato l'impresa - ha detto il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi - per compiere tutti gli interventi necessari finalizzati alla sicurezza della scuola. Non ci sono feriti e le lezioni non sono state sospese". Diversi genitori, però, spaventati per quello che era accaduto, hanno deciso di riportare i figli a casa.



