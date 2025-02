Aggredita troupe di Striscia la notizia a Ballarò a Palermo

Aggredita nel mercato di Ballarò la troupe di Striscia. L'inviata del tg satirico Stefania Petyx e i suoi operatori sono stati colpiti da un gruppo di persone mentre stavano realizzando un'intervista con l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, sul progetto del mercato coperto ancora in fase di realizzazione.

Sono dovuti intervenire i commercianti, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per riportare la calma. Alcuni ragazzi infastiditi dalle telecamere hanno iniziato a spintonare i cameraman e l'inviata. Qualcuno ha scagliato contro di loro anche un monopattino.

Pare che i giovani avevano pensato che si stesse realizzando un servizio sull'attività di spaccio nella zona e che fossero stati ripresi. Uno degli operatori è stato colpito alla nuca riportando un'escoriazione. I militari anche grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere, sono riusciti a individuare due dei presunti aggressori e li hanno portati in caserma per accertamenti.



