Turismo,patto Sicindustria e Regione Sicilia su sostegno imprese

Un protocollo di intesa per sostenere la competitività e l'innovazione delle piccole e medie imprese del settore turistico della Sicilia. A firmarlo oggi, nella sede degli industriali, sono stati Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (Een), e l'assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. Si tratta di un'alleanza strategica tra pubblico e privato per rafforzare il turismo e il tessuto imprenditoriale siciliano, perché saranno messi a disposizione strumenti e servizi mirati per incentivare la sostenibilità e la transizione digitale delle imprese siciliane.

Tra le iniziative previste figurano missioni internazionali, eventi fieristici, attività formative e una sezione dedicata sul sito istituzionale dell'assessorato che offrirà informazioni e servizi utili alle aziende del comparto, rafforzando il legame tra istituzioni e imprese locali.

L'evento ha visto la partecipazione del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo; dell'assessore al Turismo della Regione siciliana, Elvira Amata; dell'assessore al Turismo della città di Palermo, Alessandro Anello; e del presidente e Ceo di Mangia's, Marcello Mangia.

"Questo incontro - ha detto in apertura dei lavori il presidente Rizzolo - rappresenta un momento fondamentale per il futuro del settore. Essere qui, nella casa delle imprese, a presentare la nuova legge regionale sulle strutture turistico-ricettive, sottolinea l'importanza di un dialogo diretto tra istituzioni e imprese".

A conferma di questo percorso di crescita, i dati aggiornati sui flussi turistici comunicati dall'Osservatorio turistico della Regione siciliana evidenziano risultati incoraggianti: nel 2024, secondo i dati dell'Osservatorio turistico della Regione siciliana, le presenze turistiche in Sicilia sono aumentate complessivamente dell'8,5% rispetto all'anno precedente, con un incremento significativo nel settore extra-alberghiero (+16,7%) e una crescita delle presenze straniere pari al +13,2%. In particolare, un dato molto positivo riguarda i mesi non estivi (gennaio-marzo), che hanno registrato un aumento del 23%, segnale di una sempre maggiore destagionalizzazione del turismo nell'Isola. E con Agrigento Capitale della Cultura 2025 il richiamo internazionale della Sicilia è destinato a crescere ulteriormente.

"Dati - ha sottolineato l'assessore Amata - che confermano un comparto vivo e dinamico in costante crescita a riprova dell'efficacia delle politiche di settore poste in essere dal governo regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati target e promozione della destinazione".



