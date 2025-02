Tiene 6 cavalli in pessime condizioni nel Catanese, denunciato

Sei cavalli che a Calatabiano (Catania) erano tenuti all'aperto, senza alcun riparo, acqua e cibo ed in pessime condizioni igienico-sanitarie tra fango ed escrementi sono stati salvati dalla polizia, che ha denunciato un uomo di 44 anni per maltrattamento di animali.

All'operazione hanno preso parte i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell'Asp. II quadrupedi erano inoltre malnutriti e in scarse condizioni di salute ed il terreno era fangoso e pieno di liquami a causa dell'assenza di un'adeguata concimaia. Al 44enne è stato anche intimato di ripristinare le condizioni di salubrità degli ambienti e di acquistare subito del cibo, che poi è stato distribuito ai cavalli. Gli agenti hanno anche trovato una struttura risultata del tutto priva di autorizzazione da parte dell'Asp competente per territorio.

Al termine degli accertamenti sanitari i medici veterinari hanno contestato sanzioni per oltre 5 mila euro, dichiarando il luogo non idoneo alla permanenza dei cavalli. Sono anche stati disposti il vincolo sanitario per mancanza di autorizzazione e i controlli per l'anemia infettiva sui cavalli, che permarranno sotto vincolo fino a quando il 44enne non avrà provveduto ad ottemperare alle prescrizioni dei sanitari.

I poliziotti hanno anche chiesto l'intervento della Polizia Locale per effettuare un sopralluogo per compiere specifiche verifiche per possibili abusivi edilizi ed ambientali.



