Referti in ritardo all'Asp Trapani, ministero scrive a Regione

"I lunghi tempi d'attesa" per gli esami istologici negli ospedali dell'Asp della provincia di Trapani vengono sottolineati in una nota che il direttore generale del ministero della Salute, Americo Cicchetti, ha inviato al dipartimento Pianificazione strategica della Regione siciliana.

"Facendo seguito alle notizie pervenute a questo ministero - dice la nota - riguardanti i lunghi tempi d'attesa per la refertazione di esami istologici risalenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2024 e con specifico riferimento all'annunciato impegno da parte dell'Asp di Trapani a refertare tutti i campioni istologici provenienti dai presidi ospedalieri del territorio di pertinenza entro il mese di gennaio 2025, si chiede a codesta amministrazione di verificare quanti esami istologici siano stati evasi ad oggi e quanti ancora ne restano da esaminare e di far pervenire alla scrivente Direzione generale una dettagliata relazione al riguardo entro e non oltre il 19 febbraio al fine delle valutazioni di competenza".

Ieri il Tg3 ha parlato del caso di una donna di Mazara del Vallo che ha presentato una denuncia alla Procura di Marsala affermando di aver dovuto attendere otto mesi per avere il risultato di un esame istologico e nel frattempo il suo tumore, ha detto, "è andato in metastasi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA