Pallanuoto: A1 donne; Ekipe, vittoria netta sul Bogliasco

Un'affermazione netta per riprendere la corsa nel campionato di A1 femminile di pallanuoto. L'Ekipe Orizzonte, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, ritrova subito il successo, vincendo nettamente l'anticipo di campionato sul campo del Bogliasco. Le catanesi si sono imposte 17-5 in casa della formazione ligure. Esito della partita già deciso al termine del primo tempo, chiuso sull'8-0 dalla squadra allenata da Martina Miceli. Le rossazzurre hanno poi conquistato anche la seconda e la terza frazione, rispettivamente per 5-1 e 3-2, mentre il quarto parziale è andato al Bogliasco per 2-1.

"Dopo la delusione in Coppa - osserva Ludovica Celona, numero 1 dell'Ekipe - abbiamo deciso di ricominciare con un piglio più aggressivo. Oggi abbiamo avuto l'occasione di mostrarlo e di prepararci per la sfida che giocheremo tra tre giorni, in Champions. Considerando che siamo già qualificate ai quarti di finale, non sarà 'importante' solo il risultato, ma ci concentreremo maggiormente sul nostro atteggiamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA