A Pollina alloggi popolari in dieci case da ristrutturare

Dieci alloggi popolari saranno realizzati a Pollina, nel Palermitano. Ne da notizia il sindaco Pietro Musotto con l'avvio del cantiere. "Recuperiamo - afferma - dieci abitazioni del centro storico, acquisite al patrimonio comunale. Rigeneriamo e ripopoliamo il nostro tessuto urbano mettendolo anche in sicurezza dal rischio crolli".

Il finanziamento di 2 milioni e 742 mila euro è dell'assessorato alle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana. Era stato concesso per la prima volta nel 2009 a seguito di un progetto esecutivo arenatosi per l'indisponibilità degli alloggi oggetto del recupero. Nel 2021 l'amministrazione Musotto ha ottenuto, da ben 35 differenti proprietari, la cessione volontaria dei dieci immobili, rimodulato il progetto e riottenuto, il 12 dicembre 2023, un nuovo decreto di finanziamento.

I lavori sono stati affidati all'impresa Fratelli Musso srl di Belmonte Mezzagno che dovrebbe concluderli in poco più di un anno.

"E' stata una prova di caparbietà - aggiunge il sindaco - ringraziando l'architetto Antonio Dolce, già capo dell'ufficio tecnico del municipio e oggi responsabile del procedimento, sbloccare un iter iniziato 17 anni fa. Le case saranno assegnate a dieci famiglie bisognose di Pollina attraverso un bando che sarà pubblicato al termine dei lavori".



